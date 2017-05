GASTSPIEL: PS-Pensionär Nico Rosberg hat sich in dieser Saison bislang rar gemacht in der Formel 1. Zum ersten Mal seit seinem Rücktritt wird der Weltmeister am Sonntag wieder ein Rennen besuchen. Kein Wunder, hat der 31-Jährige in Monte Carlo doch offiziell seinen Wohnsitz. "Hierher zurückzukommen, wo ich die größten Erfolge meiner Karriere hatte, wird etwas ganz Besonderes sein", sagte Rosberg, der am Sonntag durch die Startaufstellung flanieren will. Dreimal in Serie hat der gebürtige Wiesbadener von 2013 bis 2015 im Fürstentum gewonnen. Jetzt widmet er sich lieber der Familie. Bald wird Rosberg zum zweiten Mal Vater.