Grand Prix in Aserbaidschan Red-Bull-Duo vor Vettel beim Formel-1-Training in Baku

Nach einem heftigen Crash von Force-India-Fahrer Sergio Perez in der engen Kurve acht nahe der alten Festung war die Übungseinheit für eine Viertelstunde unterbrochen. Renault-Pilot Nico Hülkenberg kehrte nach den ersten Proberunden vor dem Großen Preis von Aserbaidschan am Sonntag (15.00 Uhr/RTL und Sky) als 14. zurück in die Garage. Pascal Wehrlein belegte im Sauber den 19. Platz.