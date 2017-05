"Graf Yoster" machte ihn berühmt Lukas Ammann im Alter von 104 Jahren gestorben

München - Lukas Ammann, einer der wohl ältesten Schauspieler der Welt, ist in München im Alter von 104 Jahren gestorben. Das berichtet unter anderem die "Neue Zürcher Zeitung". Zwar spielte Ammann schon seit 1939 in den unterschiedlichsten Produktionen mit, richtig bekannt wurde er aber erst viele Jahre später - mit "Graf Yoster gibt sich die Ehre" . In der zwischen 1967 und 1976 produzierten Krimi-Serie spielte der in Basel geborene Schauspieler den namensgebenden Grafen.