Könnten Sie sich vorstellen, für Ihre Eltern oder den Partner ein Grab gestalten zu müssen? Die meisten werden auf so eine Frage mit einem deutlichen Nein antworten. Es ist ja auch allzu natürlich: Sich vorzustellen, dass ein geliebter Mensch irgendwann einmal nicht mehr da sein wird - solche Gedanken verschieben die meisten auf den Zeitpunkt, an dem der Tod tatsächlich eintritt. Allerdings: Genau dann haben Trauernde in ihrem Schmerz meist ganz andere Dinge im Kopf, als sich Fragen wie dem Material des Grabsteins, der Grabeinfassung oder der Bepflanzung zu widmen. Und es ist ja auch nicht schlimm: Kein Paragraph im bayrischen Bestattungsrecht schreibt vor, wie lange Hinterbliebene sich mit der Gestaltung eines Grabes Zeit lassen müssen – allerdings kann die Art der Grabstätte und die Friedhofssatzung durchaus die Gestaltungsmöglichkeiten diktieren. Zudem: Je nachdem, ob es sich um ein vollwertiges oder ein Urnengrab handelt, gibt es durchaus dringliche Fragen, die beachtet werden müssen. Der folgende Artikel will Handreichung für die wichtigsten Probleme der Grabgestaltung sein – auch wenn eigentlich noch niemand daran denken möchte.