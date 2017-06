Hinter dem altehrwürdigen Café Luitpold steht ein junges Team, Betriebsleiterin Melanie Muth mit ihren Anfang Dreißig, die nach Ausflügen in andere Restaurants wie das Ella am Königsplatz wieder zurückgekehrt ist in das Kaffeehaus, weil sie sich in der geschäftigen Mischung zwischen Konditorei- und Gastronomiebetrieb am wohlsten fühlt. In der Küche ist Benjamin Pätzold (30) der Verantwortliche, der zuvor Stationen bei Kuffler, im Anna Hotel und in der Cantine Cantona absolviert hat. Seine Handschrift trägt das Ess-Klasse-Menü, das ab Dienstag im Café Luitpold serviert wird.

Mit einer cremigen Burrata mit fruchtiger Papaya-Salsa auf Wildkräutersalat startet das Menü. Eine Schaumsuppe von Radieserlblättern mit Kabeljau und Wachtelei folgt; dann ein Ceviche vom Wildlachs auf Rote-Beete-Püree und Avocado-Mayonnaise. Als Hauptgang gibt es ein Straußensteak an gebratenem grünen Spargel und rotem Quinoarisotto, zuletzt ein Kirsch-Clafoutis mit hausgemachtem Lavendeleis. Das Menü ist auch in einer vegetarischen Version erhältlich: Dann gibt es als Hauptgang Barolorisotto mit gebackenem Ziegenkäse und Walnüssen. Die Weine zu dem Menü hat wie immer unser Partner bei der Gourmet-Aktion Ess-Klasse, Rindchens Weinkontor, ausgewählt. Zu jedem der fünf Gänge einen begleitenden Wein, dazu einen Aperitiv. Das Menü ist im Juni für den Preis von 69 Euro pro Person buchbar.

Das ist das Menü

Der 1. Gang: Burrata mit Papaya-Salsa auf Wildkräutersalat.

Der 2. Gang: Schaumsuppe von Radieserlblättern mit Kabeljau und Wachtel-Ei.

3. Gang: Ceviche vom Wildlachs auf Rote-Beete-Püree und Avocado-Mayonnaise.

Der 4. Gang: Straußensteak an gebratenem grünen Spargel und rotem Quinoarisotto.

5. Gang: Kirsch-Clafoutis mit hausgemachtem Lavendel-Eis.

Café Luitpold, Brienner Straße 11, Ess-Klasse ab 6. Juni bis 1. Juli (verlängert bis 15. Juli). Reservierung mit dem Stichwort "Ess-Klasse" unter Tel.: 089/ 24 28 750.