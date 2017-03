Gott sieht alles? Landshuter Alle: "Gott.de"-Traktor in Brand gesteckt!

Zeugenaufruf: Wer hat am Mittwoch, 08.03.2017, gegen 03.00 Uhr, im Bereich der Landshuter Allee, Fahrtrichtung Süden – vom Olympiastadion kommend, am Anfang des beginnenden Parkstreifens Beobachtungen zum Brand an dem dort seit Jahren stehenden Traktor gemacht? Hinweise bitte an das Kommissariat 13 des PP München unter der Rufnummer 089/2910-0, oder an jede andere Polizeidienststelle.