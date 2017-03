"Goodbye Deutschland!" Nathalie Volk und Frank Otto als "Auswanderer": Fans sauer!

Was Nathalie Volk wohl an Frank Otto liebt? Die Antwort einer Userin: "Als sie erwähnte, dass er ihr an einem Tag einfach so Ohrringe im Wert von 85.000 Euro geschenkt hat, da dachte ich nur: Ja, das muss wahre Liebe sein! Wenn ich zu meinem Mann befragt werde, was ich an ihm liebe, dann erwähne ich auch immer gleich, was er mir alles schenkt." Mitleid bekommt der Medienunternehmer auch von dieser Zuschauerin: "Mir tut der Kerl echt leid. Ich glaube, dass er wirklich so verliebt ist und gar nicht merkt, was sie für eine Dumpfbacke ist. Vor allem konnte er keinen Satz zu Ende sprechen, ohne dass sie ins Wort gefallen ist", kritisiert sie.

"Sich hinzusetzen und öffentlich zu sagen 'Er hat noch nie eine Frau so geliebt wie mich' und 'alle Beziehung vorher hatten keine Bedeutung für ihn', ist ein Hinweis darauf, wie respektlos Frau Volk ist. Soviel Unverschämtheit lässt sich nicht mit Jugend rechtfertigen", gibt eine weitere Kommentatorin zu bedenken. Doch nicht nur Userinnen sind nicht gerade erfreut, ein Mann schreibt: "Herr Otto. Ich wäre mit keiner Frau noch zusammen, die mich schon für Tod hält: 'Er hat ja sein Leben schon gelebt und ich habe es noch vor mir', sagte die nervige, immer ins Wort fallende Nathalie."

"Wie kann ein erwachsener Mann mit so einem geistigen Kleinkind klar kommen [...] Eigentlich müsste er sich lächerlich vorkommen", wird geätzt - und die Liste ließe sich unendlich fortführen...

Der positive Kommentar

Nicht unterschlagen werden sollte an dieser Stelle aber auch, dass es eine sehr positive Stimme zur Sendung respektive zum Paar gab: "Ich wollte es mir erst nicht anschauen, bin dann doch kurz hängengeblieben. Sind für mich beide sehr sympathisch rübergekommen. War positiv überrascht. Auch wenn Herr Otto ein paar Jährchen älter ist, er hat sich sehr gut gehalten. Irgendwie passen die beiden sehr gut zusammen. Und wenn beide sich gut verstehen, ist doch alles gut. Sollen sie doch das Leben genießen. Ist doch schön, wenn man es kann..."

Echte Fans der Sendung sind not amused

Den einhelligen Tenor abseits der Kritik an dem Promi-Paar fasst dieser Facebook-Eintrag zusammen: "Zum ersten Mal habe ich diese Sendung nach 10 Minuten weggeschaltet! Das hatte nichts mit dem eigentlichen Thema Auswanderung zu tun, sondern um reine Selbstdarstellung dieser Luxusgöre und ihrem verliebten Geldsack! So ein Schrott!!! Bitte zeigt so etwas nie wieder, denn ich mag eure Sendung!" - Den echten Fans der Sendung hat der Sender mit dieser Ausgabe also keine rechte Freude gemacht.