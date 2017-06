Golfstar zieht die Reißleine Tiger Woods weist sich selbst in Entzugsklinik ein

Der US-amerikanische Golfprofi Tiger Woods (41, "My Story" ) nimmt ab sofort seine Probleme ernst - zumindest auf den ersten Blick. In einem Twitter-Eintrag teilte er mit, dass er "professionelle Hilfe" in Anspruch genommen habe, um "seine Medikamente richtig dosieren" zu können. Er leide nämlich an Rückenschmerzen und Schlafstörungen. Wie US-Medien erfahren haben wollen, befindet sich der Ausnahmesportler dafür in einer Entzugsklinik. Wo genau das ist und wie lange die stationäre Behandlung dauern wird, ist bislang allerdings noch nicht bekannt.