Verlust von 58 Millionen Euro

An 18 Verhandlungstagen ging es vor der Großen Wirtschaftskammer in Mannheim um Geschäfte, bei denen Banken und Käufer Wetten auf die unterschiedliche Entwicklung von kurz- und langfristigen Zinsen eingehen. Diese Produkte galten 2005 und 2006 als Mittel zur Zinssicherung - auch für Kommunen. Allerdings sorgte die Entwicklung etwa in Pforzheim für einen Millionenverlust. 2010 zog der Gemeinderat die Notbremse - am Ende stand ein Minus von rund 58 Millionen Euro. Inzwischen ist ein Großteil des Geldes nach Vergleichen mit beteiligten Banken wieder in der Kasse.

Den Vorwurf der Staatsanwaltschaft, sie hätten das Geld "verzockt", wiesen die Angeklagten in ihren Schlussworten am Dienstag erneut zurück. "Ich habe uneigennützig und mit bestem Wissen und Gewissen gehandelt", sagte Augenstein.

Bei den Geschäften sei die Stadt das Opfer "intransparenter Geschäfte vertrauenswürdiger Banken" geworden. "Es gab keinen Anlass, an den Angeboten zu zweifeln", betonte die Ex-Oberbürgermeisterin. Sie warf der Justiz ein "quälend langes und existenzvernichtendes Ermittlungsverfahren" vor. Zudem beklagte Augenstein eine Vorverurteilung in der Öffentlichkeit.

Auch die damalige Leiterin der Pforzheimer Stadtkasse wies die Vorwürfe zurück. "Nicht einer (in der Verwaltung) hat geglaubt, dass ich etwas anderes im Sinn hatte als das Wohl der Stadt", sagte sie. "Ich habe immer alles offen kommuniziert", meinte die Diplom-Wirtschaftsmathematikerin. "Ich bin keine Spielerin."

Zu Prozessbeginn im August standen in Mannheim zunächst drei weitere Angeklagte vor Gericht. Die Verfahren gegen zwei Bankmitarbeiter und den damaligen stellvertretenden Stadtkämmerer wurden aber gegen die Zahlung von Geldauflagen eingestellt.

