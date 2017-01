Goldiger Schnappschuss Happy Birthday, Tippi Hedren!

Zuversicht vor WM Garmisch bejubelt Vonn und Rebensburg - Sander guter 13. in Kitzbühel

Bei den Traditionsabfahrten in Kitzbühel und Garmisch sind nur zwei deutsche Sportler in die Punkte gefahren - diese Plätze durch Sander und Rebensburg aber sorgen für Zuversicht vor der WM in gut zwei Wochen. Eine extrem emotionale Siegerin erlebte Garmisch.