Jubel in Deutschland: "Aus dem Nichts" gewinnt

Der Golden Globe für das beste Drama geht in diesem Jahr an den Film "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" von Regisseur Martin McDonagh. Insgesamt gewann das Werk um Polizeiwillkür und Rassismus am Sonntagabend (Ortszeit) bei der Gala in Los Angeles insgesamt vier Golden Globes, darunter auch den für Frances McDormand als beste Hauptdarstellerin. (Hier sehen Sie nochmals alle Nominierten 2018 im Überblick)