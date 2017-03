Jedes Jahr wird in Portugal der Titel zum besten jungen Spieler des Landes vergeben. Als bester junger Spieler des Jahres 2016 wurde Renato Sanches ausgezeichnet. Am Montag nahm Bayern-Star den Pokal in Estoril entgegen. Der 19-Jährige erhielt 46 Prozent der Stimmen und verweiste damit Gelson Martins und André Silva auf die weiteren Plätze. Sanches bedankte sich vor allem bei seinen Mitspielern, "ohne die er diese Trophäe nicht gewonnen hätte", und kündigte an: "Ich möchte noch mehr gewinnen".