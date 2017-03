Gmund, Kreuth, Rottach-Egern Rodelgaudi in der Alpenregion Tegernsee Schliersee

In der Alpenregion Tegernsee Schliersee stehen für dieses Vergnügen zahlreiche präparierte Rodelbahnen zur Verfügung. Besonderes Highlight ist die Rodelbahn am 1722m hohen Wallberg – eine der längsten deutschen Winderrodelstrecken. Zur Aufwärmung und Stärkung lässt es sich in den urigen Hütten der Region mit heißem Tee schön beieinander sitzen, bevor es schwungvoll ins Tal geht.