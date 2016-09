Innenhof der Glyptothek

Im Innenhof der Glyptothek sind die Einheimischen aber meistens unter sich. Foto: Staatliche Antikensammlung und Glyptothek/Renate Kühling

Dass sich beschwipste Lederhosenträger in die Glyptothek verlaufen, ist arg unwahrscheinlich. Das Museum am Königsplatz strahlt mit seinem Säulenportal altehrwürdige Strenge aus. In den Sälen stehen zwar viele Nackte herum, die sind allerdings aus Marmor, blass und steinalt.

"In das Café im Innenhof kommen nur Münchner", sagt Holder, "auch wenn draußen auf dem Königsplatz die Reisebusse stehen." Und so darf man entspannt zwischen weinumrankten Fenstern sitzen, Kaffee trinken, Zeitung lesen und sich sehr distinguiert fühlen. Weitere Infos gibt es hier.

Nymphenburger Schlosspark

Das Palmenhaus im Nymphenburger Schlosspark ist heute ein beliebtes Café. Foto: dpa/Florian Sanktjohanser

Manchmal spaziert ein älterer Herr mit seinem Dackel durch den Park von Schloss Nymphenburg, unerkannt von all den Touristen. Es ist Franz von Bayern, Nachfahre von Ludwig II. und Patriarch der Wittelsbacher. An seinem schönbrunnergelben Wohnhaus auf dem Vorplatz strömen die Besuchermassen ebenso achtlos vorbei wie an den vier Schlösschen im Randbereich des Parks.

"Die meisten gehen nur den Mittelteil entlang des Kanals auf und ab", sagt Holder. Dieser Teil wurde im französischen Stil mit Springbrunnen und symmetrischen Blumenbeeten angelegt. In den Seitenteilen im englischen Stil ist deutlich weniger los. Dabei gibt es auch hier viel zu sehen: die Amalienburg zum Beispiel, von deren Dach die namensgebende Regentin Fasane schoss, oder das Palmenhaus, das heute ein Café mit hübschem Garten ist. Weitere Infos gibt es hier.

Olympia-Alm

Der Aufstieg schreckt viele ab: So kommen auf die Olympia-Alm nicht so viele Touristen. Foto: dpa/Florian Sanktjohanser

"536 Meter" steht auf einem Schild an dem dunklen Holzschuppen, der sich hinter dem Gipfel des Olympiabergs versteckt. Keine beeindruckende Höhenlage für eine Alm. Aber genug, um die Massen abzuschrecken. "Der Anstieg hält viele ab", sagt Holder.

Vom Südhang des Berges an der Olympia-Alm geht der Blick über den Olympiapark. Foto: dpa/Florian Sanktjohanser

Die Touristen im Olympiapark pilgern zur BMW-Welt und zum Fernsehturm, dann drehen sie um – und überlassen den winzigen Biergarten den Ortskundigen, die unter ausladenden Sonnenschirmen Obazda oder Spareribs essen, während Studenten vorbeijoggen. Zum anschließenden Verdauen streckt man sich am besten auf dem Südhang des Bergs aus, mit Panoramablick über die Frauentürme bis zu den Alpen. Weitere Infos gibt es hier.

Alter Südfriedhof

Ruhestätter berühmter Münchner: Der Alte Südfriedhof lädt zu Spaziergängen ein. Foto: dpa/Florian Sanktjohanser

Zugegeben, es gibt ruhigere Friedhöfe – aber in München wohl keinen interessanteren. Beim Spazieren durch das Spalier der Grabsteine liest man gefühlt die Hälfte der großen Straßennamen. Und natürlich haben sich viele der Berühmten und Verdienten auch eine angemessene Ruhestätte geleistet.

Die Engel, Helme, Wappen und Spitztürmchen ergeben mit den Kletterpflanzen und uralten Bäumen ein Ensemble wie ein romantisches Gemälde. Und ein bisschen Erinnerung an die Vergänglichkeit schadet in Zeiten des Rausches wohl auch nicht. Weitere Infos gibt es hier.