Glückwunsch! Warum Doris Day gleich drei Jahre älter wird

Day selbst hatte lange Zeit - absichtlich oder unwissentlich - ihren Geburtstag mit dem 3. April 1924 angegeben, in den Medien kursierten verschiedene Daten. Pünktlich zum Jubeltag der rüstigen Mimin brachten Recherchen der Associated Press Licht ins Dunkel. Doris Day, mit bürgerlichem Namen Doris May Kappelhoff, ist 1922 geboren, nunmehr also offiziell 95 Jahre alt. So steht es in den Archiven des US-Bundesstaates Ohio.