Glücklich mit Will Smith seit 20 Jahren Jada Pinkett Smith über ihre unkonventionelle Ehe

Dass es bei Jada und Will Smith nicht so weit kommt, hat auch damit zu tun, dass sie ihre Ehe nicht so gestalten, wie die Gesellschaft es ihnen vorgibt. "Wir ignorieren die Erwartungen, die andere Menschen an eine Beziehung haben. Will und ich haben in unserer Beziehung so viele von den Dingen aus dem Weg geschafft, die andere Paare auseinanderbringen." Dadurch könnten sie sich auf das Wesentliche konzentrieren: "Wir haben daran gearbeitet, die Zuneigung zueinander zu vertiefen, uns zu mögen und beste Freunde zu werden."

Was hat sich in den letzten 20 Jahren getan?

Gut 20 Jahre ist es auch her, dass Pinkett Smith zuletzt mit Queen Latifah vor der Kamera stand. "Set it Off" war ebenfalls ein Film über vier schwarze Frauen, die eine tiefe Freundschaft verbindet. Eine Konstellation, die man immer noch selten auf der Leinwand sieht. Dennoch sieht Pinkett Smith Fortschritte in der Rolle, die schwarze Filmemacherinnen und Schauspielerinnen in Hollywood einnehmen. "Wir haben definitiv noch einen langen Weg vor uns, aber wir arbeiten uns langsam voran." Die 46-Jährige war eine der Vorreiterinnen in der #OscarSoWhite-Debatte. Weil für 2016 kein einziger afroamerikanischer Darsteller nominiert war, protestierten zahlreiche Stars unter dem Hashtag #OscarSoWhite.