Glücklich mit Danny Fujikawa Kate Hudson feiert ersten Jahrestag mit süßem Kussfoto

So lernte sie ihn bereits im Alter von 23 Jahren kennen, als sie mit ihrem ersten Sohn Ryder (13) schwanger und mit dessen Vater Chris Robinson (50) verheiratet war. "Seine Stiefschwestern sind meine besten Freundinnen, also haben wir uns seit über einem Jahrzehnt in denselben Kreisen bewegt! Vor einem Jahr nahm mich Danny mit auf eine Wanderung, und was als Wanderung mit einem Freund der Familie begann, wurde schnell zu einem unerwarteten ersten Date."