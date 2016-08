Die Feuerwehr hat in Aschheim ein Pferd aus einem Wassergraben gerettet. Das Tier war zuvor aus einer Tierklinik geflohen. Der Einsatz gestaltete sich schwierig, das Pferd hat ihn aber gut überstanden.

Aschheim - Glückliches Ende einer Odyssee: gegen 9.30 Uhr war die Stute Mangall (11) aus einer Tierklinik in Aschheim entwischt, wo sie wegen einer Verletzung behandelt werden sollte. Betreuer und vier Polizeistreifen suchten weiträumig die Umgebung ab und fanden das Tier schließlich nach rund einer Stunde in einem Wassergraben (Abfanggraben) nahe des Golfplatzes an der Ismaninger Straße.