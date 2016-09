Beim Anblick einiger Promi-Damen können echte Münchner nur noch die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Denn das ein oder andere Trachten-Outfit erinnert mehr an Karnevall als an bayerische Tradition. Sehen Sie selbst...

München -Trotz Regenwetter feierten die Promis bisher heiter auf dem Oktoberfest weiter. Allerdings sind dabei in Sachen Styling nicht alle treffsicher unterwegs. Besonders auffallend an diesem Wochenende: "The Voice"-Siegerin Jamie-Lee Kriewitz und Moderatorin Annemarie Carpendale. Der Trachten-Check.