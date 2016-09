München - Die Erfolgsserie der Bayern in Heimspielen der Königsklasse kann sich sehen lassen: Der FCB gewann seine letzten 12 Spiele in der Allianz Arena in der Champions League - Rekord in diesem Wettbewerb! Aktuell muss man sich diesen jedoch noch mit Manchester United teilen. Den Engländern gelang dieses Kunststück zwischen 2006 und 2008 ebenfalls.