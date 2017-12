Glamourös durch die Nacht Schmink-Tipps fürs perfekte Silvester-Make-up

Smokey Eyes

Der Klassiker für die Silvesternacht sind Smokey Eyes. Damit diese auch ewig halten, sollte zuerst ein Primer auf die Lider aufgetragen werden, bevor im nächsten Schritt der Lidschatten folgt. Besonders verführerisch wird der Look mit schimmerndem oder auch metallischem Eyeshadow in Silber - aber auch dunkle Aubergine- und Brauntöne sind in diesem Jahr sehr angesagt. Mit farblich passendem Kajal am oberen und unteren Wimpernkranz bekommen die Smokey Eyes noch mehr Dramatik. Schwarze Mascara nicht vergessen!