Glamour Women of The Year Awards 2017 Model Jourdan Dunn: Sexy Hingucker in Feuerrot

Supersexy in Feuerrot: Bei der Verleihung der Glamour Women of The Year Awards 2017 am Dienstagabend in London war das britische Model Jourdan Dunn (26) der unangefochtene Star des Abends. Sie gewann nicht nur den Preis als Unternehmerin des Jahres, sondern zog mit ihrem Outfit auch alle Blicke auf sich. Das lange und langärmelige knallrote Spitzenkleid mit tiefem Dekolletee und hohem Beinschlitz setzte die Traummaße der 1,80-Meter-Schönheit perfekt in Szene.