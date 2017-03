Die Kostümierungen der zwei Hollywood-Schönheiten konnten sich sehen lassen. Nyong'o entschied sich für ein goldenes Bustier mit Pailletten und gigantischen Puffärmeln. Dazu kombinierte sie einen Maxirock und legte so den Blick frei auf ihre stahlharten Bauchmuskeln. Das Outfit von "The Walking Dead"-Star Gurira war nicht weniger spektakulär: Sie trug ein verspieltes, gelbes Dress, das durch Aussparungen am Dekolleté und am Bauch gleichzeitig extrem sexy war. Besonders süß: Die Freundinnen trugen ihre schwarze Lockenmähne offen und sahen so fast aus wie Schwestern.