Rosie Huntington-Whiteley präsentierte sich auf einer Shoperöffnung in London in einem glamourös-rockigen Outfit.

Statt für eine lange Abendrobe entschied sich Rosie Huntington-Whiteley (29) bei ihrem Auftritt auf der Eröffnungsfeier des The Nirav Modi Shops in London für eine aufregende Kombination aus schwarzen Baggypants und aufreizender Korsage. Das schulterfreie, transparente Oberteil wurde auf der Vorderseite von einem Reißverschluss zusammen gehalten, die weite Hose verlieh dem Outfit einen rockigen Touch. Ebenfalls zum Look gehörte ein schwarzer Blazer, den das Model lässig bis zu dem Ellenbogen heruntergezogen hatte.