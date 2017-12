"Glam Masters" Kim Kardashian bekommt ihre eigene Beauty-Show

Kardashian verkündete die Neuigkeiten via Instagram Stories und verriet dabei auch, dass "Glam Masters" ab dem 28. Februar auf dem US-Kabelsender "Lifetime Television" ausgestrahlt wird. Dedivanovic postete ebenfalls einen ersten Trailer auf seinem Instagram-Kanal, dazu schrieb er: "Als ich in das Projekt begonnen habe, fühlte ich mich unsicher, ein bisschen verängstigt und wusste nicht, was ich erwarten sollte. Und dann wurde dieses ganze Erlebnis zum Highlight meiner Karriere. So emotional, so roh, so echt. (...) Wenn ihr Make-up und Beauty mögt, wird das eure Lieblingsshow."