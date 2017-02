Glätteisen statt Locken Katja Burkard: Neuer Style dank "Promi Shopping Queen"

Zwar gewann Moderator Ralph Morgenstern (60), doch Katja Burkard wagte ein Umstyling, das seine Spuren hinterlassen hat, wie sie spot on news bei "Movie meets Media" am Wochenende in Berlin verriet. Nicht nur die anderen Kandidaten und der Gastgeber der Sendung, Guido Maria Kretschmer (51), waren begeistert von den überraschend geglätteten Haaren. "Wie Brigitte Bardot", lautete das Urteil. Auch die Blondine stand auf den veränderten Look: "Ich habe mir sogar den Stab gekauft, mit dem Verena Goldenbaum mir die Haare gemacht hat", erzählt Burkard.