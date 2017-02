Vogts appellierte zudem an die Gladbacher Fans, im Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen RB Leipzig den Gegner respektvoll zu empfangen. "Ich glaube und hoffe nicht, dass sich Borussias Fans so verhalten wie die in Dortmund. Ich finde es beängstigend, wenn man solche Bilder im Zusammenhang mit Fußball sieht", sagt Vogts im Hinblick auf die Ausschreitungen und Schmähungen in Dortmund:

"So etwas hat in unseren Stadien nichts verloren. Wir sprechen da nicht über Fans, sondern über Kriminelle."