Der HSV war lange eigentlich die bessere Mannschaft, doch Stindl war da, als sich die Chance bot. Mit seinem Elfmeter (53.) machte der 28-Jährige das so wichtige 1:0, Raffael ebenfalls vom Punkt dann alles klar (61.). Bobby Wood gelang dann nur noch Ergebniskosmetik (90.+2). Im Halbfinale wartet nun Eintracht Frankfurt. Trainer Dieter Hecking geriet hinterher angesichts der Gala-Form seines Anführers ins Schwärmen.

Stindl sei "nicht nur auf dem Platz in einer hervorragenden Verfassung, auch neben dem Platz führt er die Mannschaft. Man merkt, dass er Selbstvertrauen hat und weiß, was er wann zu tun hat", sagte der 52-Jährige: "Er ist megapräsent und momentan in einer herausragenden Verfassung."

Der Titel-Traum lebt. "Wenn man im Pokal antritt, will man nach Berlin und den Pokal auch gewinnen", sagte Hecking. Stindl verkörpert den Gladbacher Höhenflug, sieben der letzten zehn Pflichtspiele gewann der Traditionsklub, erstmals seit der Saison 1969/70 gelang der sechste Auswärtssieg in Serie. Und Stindl gab in Hamburg nach seinem starken Auftritt beim Weiterkommen in der Europa League das nächste Bewerbungsschreiben in Richtung von Bundestrainer Joachim Löw ab.

"Der Sommerurlaub ist schon ein Stück weit geplant", sagte der Familienvater zwar und eine Reiserücktrittversicherung "momentan noch nicht" Thema, aber gegen eine Einladung zum Confed Cup in Russland würde er sich sicher nicht wehren. Doch Stindl bleibt Stindl und stellt keine Ansprüche.

"Über das Thema Nationalmannschaft mache ich mir noch keine Gedanken. Wir haben im Moment so viel zu tun und sind noch in so vielen Wettbewerben", sagte er: "Es macht im Moment so viel Spaß, da denke ich noch nicht an die mittelfristige Zukunft."