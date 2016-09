Auch werden „offene Fragen“ klar benannt: Erkennt die katholische Seite die „evangelische Kirche“ als „Kirche“ an? Wie geht die katholische Seite mit der Frauen-Ordination um, wie mit dem gemeinsamen Abendmahl? Was machen die Evangelischen mit dem Papsttum und dessen Vertretungsanspruch?

Schön ist, dass diese Problematiken nicht geleugnet werden, aber klar gemacht ist: Das kann man auch nicht einfach lösen. Aber „es ist schon so viel passiert“, wie Marx betont, da sei ein andauerndes „Und? Was jetzt, Was jetzt? Was jetzt?“, der falsche Ansatz. „Heute“, in so säkularen Zeiten“, so Bedford-Strohm, komme es darauf an, die Leute zu überzeugen, dass es Gott gibt und „öffentlich Christus zu bezeugen!“ Das sagt er fast schon mit lutherischer Wucht.

Und der Papst wird das Lutherjahr in Deutschland nicht stören, aber dafür beim Gottesdienst des Lutherischen-Weltbundes, am 31.10.2017 im schwedischen Lund zugegen sein.