München - Ein Ring aus poliertem Edelstahl, der einen Ginkgo-Baum umfasst, soll in München am Olympia-Einkaufszentrum an die Opfer des Amoklaufs vom vergangenen Sommer erinnern. Der Ginkgo-Baum solle im April gepflanzt werden, teilte das Kulturreferat am Montag mit.