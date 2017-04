Ob "Narcotic" von Liquido, "Saturday Night" von Whigfield oder 4 None Blondes' "What's Up": Die neuste Folge "Let's Dance" stand voll und ganz im Zeichen der 90ies. Eines gleich vorweg: den perfekten Lauf von Gil Ofarim in der Vorwoche, bei der das Brusthaar-Wunder alle 30 Punkte der strengen Jury entführte, konnte Gil noch einmal wiederholen! Einen rabenschwarzen Abend erwischte dagegen Bastiaan Ragas und muss den Rest von "Let's Dance" fortan von der Tribüne aus verfolgen. Zwar sah die Jury andere Kandidaten als deutlich schlechter an, doch die Zuschauer hatten offenbar genug vom "Caught in the Act"-Sänger - und das ausgerechnet in der 90ies-Show!