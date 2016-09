Freital, Clausnitz, Tröglitz oder Bautzen: Immer wieder geraten ostdeutsche Ortschaften in die Negativ-Schlagzeilen. Grund: Fremdenfeindliche Aufmärsche, Übergriffe auf Flüchtlinge und Anschläge auf Asylunterkünfte. Jetzt schlägt die Bundesregierung Alarm: Die Rechtsextremen bedrohen den gesellschaftlichen Frieden in den neuen Ländern, warnt die Ostbeauftragte Iris Gleicke. Die SPD-Politikerin hat gestern in Berlin den Jahresbericht zum Stand der deutschen Einheit vorgestellt.