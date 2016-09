Jetzt erlebt Jennifer Aniston einen regelrechten Social-Media-Boost. Kaum war die Nachricht von der Scheidung in der Welt, kursierte in den sozialen Netzwerken das Gesicht von der 47-Jährigen. Nutzer von Twitter, Facebook oder Instagram malten sich - mithilfe kurz aneinandergereihter GIFs aus Filmausschnitten - am Dienstag mögliche Reaktionen von Aniston auf die Scheidungsnachricht aus: Aniston zufrieden dreinblickend, Aniston voller Freude oder Aniston beim Feiern.

Gerade auf Twitter posteten die Nutzer innerhalb weniger Stunden hunderttausendfach über die Trennung. Dazu nutzten sie bekannte Hashtags wie #Brangelina, ließen aber auch der Kreativität freien Lauf. So finden sich unter anderem auch unter #Brexpitt, #Bradxit, #Braxit (Anlehnungen an Brexit) oder #BreakingBrad (in Anlehnung an "Breaking Bad") tausende Tweets rund um das Beziehungs-Aus.

Give me a K

Give me an A

Give me an R

Give me an M

Give me an A



What does it spell?!#BRANGELINA pic.twitter.com/Xt9f5exnt0 — Claudia Lemire (@claudlemire) 20. September 2016

Überstunden für Brangelina-Emojis

"Mann, das Emoji von dem gebrochenen Herz bekommt heute ein richtiges Workout. #Brangelina", erklärte Twitter-Nutzerin @JennyJohnsonHi5, während @TattedChanel lästerte und auf die adoptierten Kinder des Noch-Ehepaares anspielte: "Seid ihr euch sicher, Leute? Ich meine, vielleicht ist, Scheidung' nur der Name des neuesten Kindes, das sie bestellt haben". @krispels fragte sich unterdessen: "Ob es wohl einen Brennpunkt zu #Brangelina geben wird?"

Dahingegen strengten @hedoniker und @CatoChaos schon etwas ältere Memes an, um sich für die Nachricht über die Scheidung mit einem "#Brangelina getrennt? Danke, Merkel!" und einem "Brad und Angelina lassen sich scheiden... #thanksobama" bei der Bundeskanzlerin und dem Präsidenten der Vereinigten Staaten zu bedanken.

"Liebe ist tot" Angelina Jolie will ihren Brad Pitt nicht mehr

Auch sonst gab es mehr Hohn, Spott und Witzelei, denn ernstgemeintes Mitgefühl für die Betroffenen. @LoneNRW meinte daher auch: "#Brangelina trennen sich. Der Sack Reis in China ist empört." @SarahAlice0409 witzelte hingegen: "Du weißt, dass du es im Leben weit gebracht hast, wenn @BBCBreaking über deine Scheidung berichtet. #Bradxit". Nutzerin @jarry sah die Sache jedoch etwas anders: "Klar können Brangelina-Jokes möglicherweise witzig sein, aber sie sind auch zwei Menschen mit Kindern, die gerade vermutlich eine äußerst schmerzhafte Situation durchleben." Noch drastischer, aber vermutlich nicht ganz ernst gemeint formulierte es @the_willz: "Liebe ist tot. #BrexPitt"