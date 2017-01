Gibt es eine Zukunft? "The Big Bang Theory": Johnny Galecki hofft auf eine 11. Staffel

Was seine eigene Zukunft bei der Sitcom angeht, ist sich der Schauspieler noch nicht ganz sicher. Doch da helfe die Zuversicht der Autoren: "Wenn sie daran glauben, dass sie noch mehr schreiben können, dann weiß ich, dass wir damit auf der Bühne Spaß haben, also hoffentlich noch ein bisschen länger." Eine Hoffnung, die die Fans gewiss teilen. Denn erst im September hatte Co-Star Kaley Cuoco (31) in der Talk-Show "Jimmy Kimmel Live" noch Zweifel an einer Fortsetzung geäußert. Es sei vor allem eine Frage der Kosten, so die "Penny"-Darstellerin. Kein Wunder, schließlich verdienen die drei Hauptdarsteller der Serie, Cuoco, Galecki und natürlich "Sheldon"-Darsteller Jim Parsons eine Million US-Dollar pro Folge.