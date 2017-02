Gewusst wie Modische Streifen perfekt in Szene setzen

Streifen machen dick? Ganz und gar nicht, so lange man sie nur richtig kombiniert. Ob längs oder quer, breit oder schmal, bunt oder dezent, Streifen peppen jeden Look auf - am Abend oder cool im Alltag. Und das Beste: Streifen kommen einfach nie aus der Mode. Was man bei Shirts, Hosen und Accessoires im Streifenlook beachten muss, lesen Sie hier.