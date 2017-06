München - Am Feiertag dürfen sich die Menschen in Bayern auf sommerliche Temperaturen einstellen: 25 bis 30 Grad warm soll es werden, wie ein DWD-Sprecher sagte. Vor allem in Franken zieht das Termometer an, in München kann es 2-3 Grad kühler sein Gegen Abend und in der Nacht zum Freitag soll es Schauer und Gewitter geben. Deutlich kühler werde es am Freitag und am Samstag. Dazu rechnet der DWD mit einem Mix aus Wolken und Sonne sowie mit Regen in den Alpen.