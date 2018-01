WM in Oberstdorf 300 oder 400 Meter? Skiflieger suchen das Menschenmögliche

Nirgendwo sonst im olympischen Sport wird der urmenschliche Traum vom Fliegen so gelebt wie im Skispringen. Bei der WM in Oberstdorf geht es an die 250-Meter-Marke, Forscher halten selbst 400 Meter für möglich.