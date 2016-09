Kim Hnizdo, aktuell " Germany's next Topmodel ", heizt mit einem Instagram-Post Gerüchte an, sie könnte in der kommenden Staffel in der Jury sitzen.

Inzwischen ist sie in Berlin, doch an den Tagen davor war das amtierende "Germany's next Topmodel" Kim Hnizdo (20) unter anderem in Frankfurt "beim Casting", wie sie auf ihrem Instagram-Account erzählt. "Wir haben schon viele tolle Mädchen für Staffel 12 gefunden!", schreibt sie weiter. Wir? Damit heizt die Blondine aus Hessen Gerüchte an. Es wird darüber spekuliert, was sie mit der kommenden Staffel zu tun hat. Eine Userin fragt: "Bist du jetzt in der Jury oder warum warst du gestern dabei?" Gute Frage...