Gewinner des Tages Yolanda Hadid total verliebt

Zwei Jahre ist die Trennung von Yolanda Hadid (53, "The Real Housewives of Beverly Hills") und ihrem Ex-Mann David Foster (68) nun schon her. Doch anstatt sich direkt in die nächste Beziehung zu stürzen, genoss die TV-Persönlichkeit ihr Single-Leben zunächst in vollen Zügen. Ihren Fokus legte die Schauspielerin und Autorin erst einmal auf Karriere und Familie. Nun ist es aber offenbar für sie an der Zeit, auch an das eigene Glück zu denken.