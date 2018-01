Gewinner des Tages Wiz Khalifa: Award für seine Spenden

Dafür bekam er den "Epic Man of the Year Award". Auch andere bekannte Namen wurden auf der Preisverleihung geehrt. Rapper T.I. (37, "King") gewann für seine Spende an eine High School den "University Iron Man Award". Den "Baller-Shot Caller Award" erhielt Basketballspieler Josh Smith (32), da er eine Jugendfußballmannschaft mit Trikots versorgte.