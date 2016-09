SWR3 Band-Booker Robby Gierer begründet die Auszeichnung so: "Seit Jahrzehnten zählt er zu den ganz Großen im deutschen Rock [...]. Westernhagens Songs haben das Lebensgefühl und den Soundtrack ganzer Generationen nachhaltig geprägt." Marius Müller Westernhagen feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Jubiläum als Musiker. Das "SWR3 New Pop Festival" findet in diesem Jahr bereits zum 22. Mal in Baden-Baden statt.