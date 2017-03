Gewinner des Tages Viola Davis war als Kind bettelarm

Viola Davis (51, "How to Get Away with Murder" ) hatte es als Kind nicht leicht, ließ sich dadurch aber nicht unterkriegen. In einem Interview mit dem "People"-Magazin erzählte sie: "Ich war so arm, dass ich wusste, weniger zu haben als jeder um mich herum", so Davis. "Unser Umfeld, der physische Raum, spiegelte unser Einkommen wider." So hätten sich bei ihr daheim bereits die Bretter von den Wänden gelöst, ihre Familie hatte kaum Essen und kein Telefon.