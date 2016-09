Victoria Beckham hat sich in New York mitten auf der Straße zu einer spontanen Tanzeinlage hinreißen lassen, Sohn Brookly vergibt das Prädikat: Coole Mutter!

Ein bisschen "Spice Girl" steckt eben doch noch in ihr: Victoria Beckham (42) hat jetzt in New York City bewiesen, dass sie immer noch auf den Putz hauen kann - und tanzte über den Times Square. In einem Video, das ihr Sohn Brooklyn Beckham (17) auf seiner Instagram-Seite postete, sieht man die Designerin ausgelassen über die Straßen wirbeln. "Meine Mutter bringt Mode auf die Straßen. Times Square NYC", kommentierte er das kurze Video und setzte stolz den Hashtag "#coolemutter".