Tyra Banks (43) sucht bald nicht nur "America's Next Top Model", sondern auch andere Talente. Das Model wird in der nächsten Staffel von "America's Got Talent" die Moderation übernehmen. Das gab Howie Mandel (61) am Sonntag via Twitter bekannt. Er sitzt neben Simon Cowell (57), Mel B (41) und Heidi Klum (43) in der Jury der Show. Banks löst damit Nick Cannon (36) ab, der im Februar nach acht Jahren nicht nur die Castingshow, sondern gleich den ganzen Sender NBC verließ. Zuvor hatte er durch rassistische Äußerungen für Schlagzeilen gesorgt.