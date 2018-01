Gewinner des Tages Tom Hardy überrascht mit musikalischem Talent

Doch vor wenigen Tagen tauchte auf der Musik-Promotionsseite "Bandcamp" plötzlich ein Mixtape auf, das nun für große Begeisterung bei allen Hardy-Fans sorgt. "Falling on Your A**e in 1999" heißt das Rap-Album und besitzt ganze 18 Songs. Zugeschrieben wird das digitale Tonband den beiden Künstlern Tommy No 1 und Eddie Too Tall, hinter denen sich keine Geringeren als Hardy und sein ehemaliger Bandkollege Edward Tracy verbergen.