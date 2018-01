Gewinner des Tages Tom Hanks: (Liefer-)Held des Abends

"This Is Us"-Produzent Dan Fogelman hielt den ulkigen Moment mit einem Foto auf Twitter fest. "Das Beste, was ich hier gesehen habe. Tom Hanks liefert ein Tablett mit Martinis an seinen Tisch [...]", kommentierte Fogelman seinen etwas verwackelten Schnappschuss. Aber natürlich waren die alkoholischen Getränke nicht alle für den Schauspieler selbst bestimmt. Dem Bild nach zu urteilen, hat Hanks mit keinem Geringeren als Star-Regisseur Steven Spielberg (71, "Schindlers Liste") das eigens herangetragene Glas erhoben.