Gewinner des Tages The Chainsmokers nehmen Fan mit auf Tour

Die DJs Alex Pall (31) und Andrew Taggart (27) von der Band The Chainsmokers ("Until You Were Gone" ) haben einem Fan eine ganz besondere Freude bereitet. Weil sie das YouTube-Cover von Tony Ann so toll fanden, hat das DJ-Duo kurzerhand beschlossen, ihren Fan mit auf Tour zu nehmen. Der kanadische College-Student hatte zuvor Lieder von seinen Idolen am Klavier gecovert.