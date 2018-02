Gewinner des Tages Taylor Swift spielt Amor für Ed Sheeran

Erst im Januar dieses Jahres gab Hit-Maker Ed Sheeran (26, "Perfect") seine Verlobung mit Langzeitfreundin Cherry Seaborn (25) bekannt. Zwar kennen sich die beiden Briten schon seit ihrer Schulzeit, doch wer weiß, ob sie ohne die Hilfe einer ganz bestimmten Promi-Dame jemals endgültig zueinander gefunden hätten. Die Rede ist von keiner Geringeren als Taylor Swift (28, "Look What You Made Me Do"). Denn wie jetzt bekannt wurde, hatte die Sängerin maßgeblichen Einfluss auf das Liebesglück ihres guten Freundes Sheeran.