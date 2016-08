Taylor Swift (26, "Shake It Off") ist wieder in Spendierlaune. Wie "People" berichtet, hat die Sängerin 50.000 Dollar an die Non-Profit-Organisation "Great Baton Rouge Food Bank" gespendet. Diese bedankte sich in einem Instagram-Post bei ihrer Geldgeberin. Dem Post zufolge hatte die kürzliche Flutkatastrophe in Louisiana das Warenhaus der Organisation zerstört. Das Geld ist demnach wohl dringend notwendig.