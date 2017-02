Gewinner des Tages Shailene Woodley verteilt Donuts für die Fans

Shailene Woodley (25, "Die Bestimmung - Allegiant" ) weiß genau, wie sie ihren Fans eine Freude machen kann. Die Schauspielerin war am Montag in der US-Talkshow "The Late Show With Stephen Colbert" zu Gast, um für ihr neuestes Projekt "HBO's Big Little Lies" zu werben. Ihre Fans warteten derweil geduldig vor den Studios.